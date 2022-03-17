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Zalgiris - Anadolu Efes maçı CANLI izle! Zalgiris - Anadolu Efes maçı canlı anlatım

Turkish Airlines Euroleague'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Zalgiris Arena'da oynanan zorlu karşılaşma lacivert-beyazlılar için büyük önem taşıyor. Kritik müsabakanın canlı skor takibi ve maçla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 20:56 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 21:54
Zalgiris - Anadolu Efes maçı CANLI izle! Zalgiris - Anadolu Efes maçı canlı anlatım

Turkish Airlines Euroleague'in 30. haftasında Zalgiris Kaunas ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR
Zalgiris Kaunas 30-41 Anadolu Efes

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ZALGIRIS KAUNAS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zalgiris Arena'da oynanan karşılaşma TSİ 21:00'de başladı ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 508. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 507 karşılaşmada 272 galibiyet ve 235 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 10 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada ise Anadolu Efes, dokuz galibiyet ve 10 mağlubiyet elde etti.

Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 94-60 kazanmıştı.

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