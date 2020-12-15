Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI

THY EuroLeague'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Oliimpia Milano'yu konuk ediyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz, Olimpia Milano karşısında kazanmak istiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

F.BAHÇE BEKO 52-70 O. MILANO (4. PERİYOT OYNANIYOR)

1. PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 25-26 O. MILANO

İLK YARI SONUCU: F.BAHÇE BEKO 35-44 O. MILANO



3 PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 48-68 O. MILANO

FENERBAHÇE BEKO-O. MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 14. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko Olimpia Milano mücadelesi 20:45'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

KANARYA ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 13 maçta 5 galibiyet ve 8 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 14. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 11 maçta 3 galibiyet elde edebildi.

Son olarak 13. haftada deplasmanda Alba Berlin'e konuk olan sarı-lacivertli takım, rakibine 89-63 mağlup oldu ve son 6 maçında 5. yenilgisini aldı.