Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv | CANLI

Temsilcimiz Andolu Efes, THY Euroleague 7. haftasında evinde Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor.

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ANADOLU EFES - 13

MACCABI - 3

(1. PERİYOT)

ANADOLU EFES

Sezon başlangıcından bu yana eksikler sebebiyle Euroleague'de formsuz bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 5 maçtan 2 galibiyet çıkarabilmişti.

Sezon başında transfer görüşmeleri yapmak için ABD'ye giden Shane Larkin, anlaşma sağlayamayınca takıma yeniden katıldı.

Bunun yanı sıra zorlu mücadelede Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı da forma giyemiyor.

MACCABI TEL AVIV

Euroleague'de formsuz bir başlangıç yapan diğer bir ekip ise Maccabi Tel Aviv oldu.

6 mücadeleden yalnızca 2 galibiyet çıkarabilen İsrail ekibi, rakibinin sakatlıkları sebebiyle bu maçtan mutlak galibiyet çıkarma peşinde.

Takımda öne çıkan isimler arasında Ante Zizic, Wilbekin ve Tyler Dorsey yer alıyor.