Euroleague’de haftanın MVP’si üst üste 3'üncü kez Shane Larkin seçildi - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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Euroleague’de haftanın ’si üst üste 3'üncü kez seçildi

Euroleague’de haftanın MVP’si üst üste 3'üncü kez Shane Larkin seçildi

Euroleague’in 20’nci haftasında ’in Amerikalı yıldız basketbolcusu , üst üste 3’üncü kez haftanın en değerli oyuncusu () seçilerek Euroleague tarihine geçti.

27 yaşındaki oyun kurucu, dün oynanan karşılaşmada lider 'in sahasında ASVEL'İ 101-74 mağlup ettiği maçta 28 dakika süre aldı ve bu mücadelede 29 sayı, 7 asist ve 6 ribaundluk performansı ile 45 verimlilik puanı yakalarak üst üste 3'üncü kez haftanın 'si seçilmeyi başardı.

TARİHTE ÜST ÜSTE 3 HAFTA MVP SEÇİLEN İLK OYUNCU

, Anadolu Efes'in Euroleague'de 18 ve 19'uncu haftalarda sırasıyla ve karşısında oynadığı müsabakalarda gösterdiği performans nedeniyle haftanın MVP'si ödülüne layık görülmüştü. Birleşik Amerikalı basketbolcu böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.

Larkin'in Barcelona ve Olimpia Milano maçlarındaki istatistikleri şu şekilde:

Barcelona: 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 35 verimlilik puanı
Olimpia Milano: 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 30 verimlilik puanı

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Kaynak: DHA
  1. 18.01.2020
  2. Güncelleme: 18.01.2020 13:45
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