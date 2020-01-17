Ergin Ataman: Oyuncularımla gurur duyuyorum - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Ergin Ataman: Oyuncularımla gurur duyuyorum

'in 20. haftasında 'i 101-74 mağlup eden temsilcimiz 'te başantrenör , "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Enerjilerini, kapasitelerini, takım olmanın nasıl olduğunu yüzde yüz sahaya koyuyorlar" dedi.

Başantrenörü , Avrupa Ligi'nde takımının 'i 101-74 yendiği maçta iyi bir basketbol oynadıklarını söyledi.

Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mükemmel bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Enerjilerini, kapasitelerini, takım olmanın nasıl olduğunu yüzde yüz sahaya koyuyorlar. Salona gelen 15 bin taraftarımızın saygısını sağlıyorlar." diye konuştu.

Sakat oyuncular Vasilije Micic ve Bryant Dunston'ın durumlarına değinen Ataman, "Micic'in gelecek haftaki Real Madrid maçında oynayacağını düşünüyoruz. Hafta başından itibaren antrenmanlara başlayacak. Dunston'ın ise daha önce söylediğim gibi Türkiye Kupası maçlarının ardından takıma dahil olmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 17.01.2020
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