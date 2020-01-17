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17 Ocak 2020, Cuma
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Fener’de seri sonu

Fener’de seri sonu

'nun 'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi karşısında sona erdi: . Karşılaşmaya 11-0'lık seri ile başlayan , , devreyi de 42-39 önde kapadı. Barça'nın 61-56 galip girdiği final periyoduna sert savunma ile başlayan F.Bahçe, ilk kez 32. dakikada öne geçse de () kaybetti: 74-80.

Fenerbahçe Beko'nun 'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi karşısında sona erdi: . Karşılaşmaya 11-0'lık seri ile başlayan , , devreyi de 42-39 önde kapadı. Barça'nın 61-56 galip girdiği final periyoduna sert savunma ile başlayan F.Bahçe, ilk kez 32. dakikada öne geçse de () kaybetti: 74-80.

  1. 17.1.2020
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