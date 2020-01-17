Fener’de seri sonu
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi Barcelona karşısında sona erdi: 74-80. Karşılaşmaya 11-0'lık seri ile başlayan Barça, ilk çeyreği 24-12, devreyi de 42-39 önde kapadı. Barça'nın 61-56 galip girdiği final periyoduna sert savunma ile başlayan F.Bahçe, ilk kez 32. dakikada öne geçse de (62-61) kaybetti: 74-80.
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi Barcelona karşısında sona erdi: 74-80. Karşılaşmaya 11-0'lık seri ile başlayan Barça, ilk çeyreği 24-12, devreyi de 42-39 önde kapadı. Barça'nın 61-56 galip girdiği final periyoduna sert savunma ile başlayan F.Bahçe, ilk kez 32. dakikada öne geçse de (62-61) kaybetti: 74-80.
- 17.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fener’de seri sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.