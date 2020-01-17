Fener’de seri sonu

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi Barcelona karşısında sona erdi: 74-80. Karşılaşmaya 11-0'lık seri ile başlayan Barça, ilk çeyreği 24-12, devreyi de 42-39 önde kapadı. Barça'nın 61-56 galip girdiği final periyoduna sert savunma ile başlayan F.Bahçe, ilk kez 32. dakikada öne geçse de (62-61) kaybetti: 74-80.