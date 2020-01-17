MAÇ SONUCU Anadolu Efes 101-74 ASVEL - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU 101-74

MAÇ SONUCU Anadolu Efes 101-74 ASVEL

Euroleague'in 20. haftasında ilk yarısı 60-45 biten karşılaşmada temsilcimiz , Fransız ekibi 'i 101-74 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Avrupa Ligi'nin 20. haftasında , 'nın ekibini 101-74 yendi. Böylelikle lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda 17. galibiyetini elde etti.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

Anadolu Efes, Larkin ve Sertaç'ın sayılarıyla maça 5-0'lık seriyle başlamasına rağmen ASVEL, 2. dakikada 5-5 beraberliği yakaladı. İlk dakikalarda pota altını kapatmakta zorlanan ama Pleiss'in oyuna girmesiyle boyalı alanda daha iyi savunma yapan ev sahibi ekip, Larkin'in üst üste sayılarıyla 7. dakikada 10 sayılık üstünlük (26-16) yakaladı. Periyodun son dakikası içinde 13 sayılık fark (33-20) yakalayan Anadolu Efes, bu farkı korudu ve ilk çeyreği 35-22 önde tamamladı.

Mücadelenin 2. periyoduna da 5-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlılar, Buğrahan'ın 3 sayılık basketiyle 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 40-22. ASVEL'in 9-0'lık serisiyle maçın 14. dakikası 40-31 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Dışarıdan sayılar üreten lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı 60-45 önde tamamladı.

Maçın ilk yarısında 60 sayı bulan Anadolu Efes, kulüp tarihinde ve Avrupa Ligi'nde ilk yarıdaki en yüksek skoruna ulaştı.

Lacivert-beyazlı takım, bir ara farkı 23 sayıya (70-47) kadar çıkardığı 3. periyodu 81-63 önde geçti.

Beaubois'nın 3 sayılık basketleriyle son periyoda başlayan Anadolu Efes, 34. dakika farkı 25 sayıya (92-67) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 101-74 kazandı.

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin, 29 sayının yanı sıra 6 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

  1. 17.01.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 11:06
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