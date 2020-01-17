MAÇ SONUCU Anadolu Efes 101-74 ASVEL
THY Euroleague'in 20. haftasında ilk yarısı 60-45 biten karşılaşmada temsilcimiz Anadolu Efes, Fransız ekibi ASVEL'i 101-74 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL ekibini 101-74 yendi. Böylelikle lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda 17. galibiyetini elde etti.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
Anadolu Efes, Larkin ve Sertaç'ın sayılarıyla maça 5-0'lık seriyle başlamasına rağmen ASVEL, 2. dakikada 5-5 beraberliği yakaladı. İlk dakikalarda pota altını kapatmakta zorlanan ama Pleiss'in oyuna girmesiyle boyalı alanda daha iyi savunma yapan ev sahibi ekip, Larkin'in üst üste sayılarıyla 7. dakikada 10 sayılık üstünlük (26-16) yakaladı. Periyodun son dakikası içinde 13 sayılık fark (33-20) yakalayan Anadolu Efes, bu farkı korudu ve ilk çeyreği 35-22 önde tamamladı.
Mücadelenin 2. periyoduna da 5-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlılar, Buğrahan'ın 3 sayılık basketiyle 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 40-22. ASVEL'in 9-0'lık serisiyle maçın 14. dakikası 40-31 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Dışarıdan sayılar üreten lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı 60-45 önde tamamladı.
Maçın ilk yarısında 60 sayı bulan Anadolu Efes, kulüp tarihinde ve Avrupa Ligi'nde ilk yarıdaki en yüksek skoruna ulaştı.
Lacivert-beyazlı takım, bir ara farkı 23 sayıya (70-47) kadar çıkardığı 3. periyodu 81-63 önde geçti.
Beaubois'nın 3 sayılık basketleriyle son periyoda başlayan Anadolu Efes, 34. dakika farkı 25 sayıya (92-67) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 101-74 kazandı.
Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin, 29 sayının yanı sıra 6 ribaunt ve 7 asistle oynadı.
- 17.01.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 11:06
- En değerli at aranıyor! Ödül 20 milyon dolar
- Şampiyon sporcu madalyasını şehitlere ve Başkan Erdoğan'a armağan etti
- İşte Ersun Yanal'ın görevde kalma nedeni!
- Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor
- Jean Michael Seri: Taraftarlarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum!
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerini işte böyle yuttu! Emre Belözoğlu...
- Derbinin faturası belli oldu! Ozan Tufan'a büyük şok
- Fenerbahçeli oyuncular Ali Koç'a böyle yanıt verdi! "Galatasaray..."
- Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...
- Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler...
-
G.Saray asıl partiyi pazar günü yapacak!
Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
-
Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
-
Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
MAÇ SONUCU Anadolu Efes 101-74 ASVEL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.