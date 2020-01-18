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18 Ocak 2020, Cumartesi
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All-Star 2020 A Spor'da

All-Star 2020 A Spor'da

'nin starları A Spor'da... 'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı sahne alıyor. ING 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak.

'nin starları A Spor'da... 'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı sahne alıyor. ING 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki şölen, yarın 14.00'ten itibaren tüm detaylarıyla A Spor'da olacak.

  1. 18.1.2020
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