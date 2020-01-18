All-Star 2020 A Spor'da
ING Basketbol Süper Ligi'nin starları A Spor'da... Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı sahne alıyor. ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nin starları A Spor'da... Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı sahne alıyor. ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki şölen, yarın 14.00'ten itibaren tüm detaylarıyla A Spor'da olacak.
- 18.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
All-Star 2020 A Spor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.