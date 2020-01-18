All-Star 2020 A Spor'da

ING Basketbol Süper Ligi'nin starları A Spor'da... Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı sahne alıyor. ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki şölen, yarın 14.00'ten itibaren tüm detaylarıyla A Spor'da olacak.