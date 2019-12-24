Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan flaş karar!
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta oynadığı 1881 Düzce karşılaşmasında yapılan kural hatası itirazında karara varıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu yaptığı gerekçeli açıklamada maçın yeniden oynanmasına karar verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün TKBL 12.haftasında deplasmanda oynadığı 1881 Düzce Belediye karşılaşmasında ilginç olaylar yaşandı. Maçın bitimine 27.3 saniye kala skor 63-63 iken Bursa Büyükşehir Belediyespor kendi potası altında Gizem Uca'ya faul yapıldı. Düzce ekibinin faul hakkının dolmasıyla 2 serbest atış hakkı kazanan yeşil-beyazlılarda Gizem Uca faul çizgisine doğru yönelirken maçın hakemleri serbest atışları İlemnur Duman'ın kullanacağını işaret etti. Maç içinde yapılan itirazlar sonucu değiştirmezken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü 65-63 mağlup olduğu maçın tekrarına yönelik itiraz dilekçesini Türkiye Basketbol Federasyonu'na gönderdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Bursa ekibine gönderdiği ve Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Serbülent Şengün imzalı yazılı açıklamada "Serbest atışları faul yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 2 forma numaralı Gizem Mürüvvet Uca'nın kullanması gerekirken hakemlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 5 forma numaralı İlemnur Duman'a kullandırdığı ve 2 serbest atışın da başarısız olduğu tespitiyle, müsabaka hakemlerinin kuralları yanlış uyguladığı yönünde görüş bildirmiştir" ifadelerini kullandı. Söz konusu karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarihte yeniden oynanacak.
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KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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