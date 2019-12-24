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24 Aralık 2019, Salı
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'ndan flaş karar!

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan flaş karar!

’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta oynadığı 1881 karşılaşmasında yapılan kural hatası itirazında karara varıldı. yaptığı gerekçeli açıklamada maçın yeniden oynanmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün TKBL 12.haftasında deplasmanda oynadığı 1881 Belediye karşılaşmasında ilginç olaylar yaşandı. Maçın bitimine 27.3 saniye kala skor 63-63 iken kendi potası altında Gizem Uca'ya faul yapıldı. Düzce ekibinin faul hakkının dolmasıyla 2 serbest atış hakkı kazanan yeşil-beyazlılarda Gizem Uca faul çizgisine doğru yönelirken maçın hakemleri serbest atışları 'ın kullanacağını işaret etti. Maç içinde yapılan itirazlar sonucu değiştirmezken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü 65-63 mağlup olduğu maçın tekrarına yönelik itiraz dilekçesini 'na gönderdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Bursa ekibine gönderdiği ve Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Serbülent Şengün imzalı yazılı açıklamada "Serbest atışları faul yapılan takımından 2 forma numaralı Gizem Mürüvvet Uca'nın kullanması gerekirken hakemlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 5 forma numaralı İlemnur Duman'a kullandırdığı ve 2 serbest atışın da başarısız olduğu tespitiyle, müsabaka hakemlerinin kuralları yanlış uyguladığı yönünde görüş bildirmiştir" ifadelerini kullandı. Söz konusu karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarihte yeniden oynanacak.

  1. 24.12.2019
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