Stimac gitti Thomas geldi
Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırırken, ABD'li oyuncu Malcolm Thomas'ı renklerine kattı. 4 ve 5 numaralı pozisyonda oynayan 31 yaşındaki basketbolcu, daha önce Maccabi ve Khimki ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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