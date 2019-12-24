Stimac gitti Thomas geldi

Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırırken, ABD'li oyuncu Malcolm Thomas'ı renklerine kattı. 4 ve 5 numaralı pozisyonda oynayan 31 yaşındaki basketbolcu, daha önce Maccabi ve Khimki ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.