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24 Aralık 2019, Salı
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Stimac gitti Thomas geldi

Stimac gitti Thomas geldi

Fenerbahçe , Vladimir Stimac ile yollarını ayırırken, 'li oyuncu Malcolm Thomas'ı renklerine kattı. 4 ve 5 numaralı pozisyonda oynayan 31 yaşındaki basketbolcu, daha önce Maccabi ve Khimki ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.

Fenerbahçe , Vladimir Stimac ile yollarını ayırırken, 'li oyuncu Malcolm Thomas'ı renklerine kattı. 4 ve 5 numaralı pozisyonda oynayan 31 yaşındaki basketbolcu, daha önce Maccabi ve Khimki ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.

  1. 24.12.2019
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