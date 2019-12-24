Obra’ya yeni sözleşme!

Kötü sonuçların ardından potada ilk hamlesini yapan Fenerbahçe'de gözler Obradovic'e çevrildi. Sırp koç için taraftarların başlattığı 'yeni sözleşme' akımına, yönetim de sıcak bakıyor. Obra, Ali Koç'la görüşmeninin çok iyi geçtiğini açıklamıştı.