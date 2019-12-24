Obra’ya yeni sözleşme! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Obra’ya yeni sözleşme!

’ya yeni sözleşme!

Obra’ya yeni sözleşme!

Kötü sonuçların ardından potada ilk hamlesini yapan 'de gözler Obradovic'e çevrildi. Sırp koç için taraftarların başlattığı 'yeni sözleşme' akımına, yönetim de sıcak bakıyor. , 'la görüşmeninin çok iyi geçtiğini açıklamıştı.

Kötü sonuçların ardından potada ilk hamlesini yapan 'de gözler Obradovic'e çevrildi. Sırp koç için taraftarların başlattığı 'yeni sözleşme' akımına, yönetim de sıcak bakıyor. , 'la görüşmeninin çok iyi geçtiğini açıklamıştı.

  1. 24.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Obra’ya yeni sözleşme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN