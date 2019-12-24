Obra’ya yeni sözleşme!
Kötü sonuçların ardından potada ilk hamlesini yapan Fenerbahçe'de gözler Obradovic'e çevrildi. Sırp koç için taraftarların başlattığı 'yeni sözleşme' akımına, yönetim de sıcak bakıyor. Obra, Ali Koç'la görüşmeninin çok iyi geçtiğini açıklamıştı.
Kötü sonuçların ardından potada ilk hamlesini yapan Fenerbahçe'de gözler Obradovic'e çevrildi. Sırp koç için taraftarların başlattığı 'yeni sözleşme' akımına, yönetim de sıcak bakıyor. Obra, Ali Koç'la görüşmeninin çok iyi geçtiğini açıklamıştı.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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