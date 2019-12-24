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24 Aralık 2019, Salı
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Ivanovic’e yol göründü

Ivanovic’e yol göründü

Karadağlı başantrenör ile yollarını ayırdı. Başarısız sonuçlar nedeniyle tecrübeli hocanın görevine son verildi.

Beşiktaş Sompo Sigorta, Karadağlı başantrenör ile yollarını ayırdı. Başarısız sonuçlar nedeniyle tecrübeli hocanın görevine son verildi.

  1. 24.12.2019
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