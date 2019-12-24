Anadolu Efes moral buldu
THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova'ya 1 sayı farkla kaybederek liderliği Madrid'e devreden Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ı 83-72 yenerek moral buldu. Devreyi 56-39 önde bitiren Efes, 3. çeyrek ve finalde de üstünlğünü koruyup 13. maçında 12. galibiyetini aldı.
THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova'ya 1 sayı farkla kaybederek liderliği Madrid'e devreden Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ı 83-72 yenerek moral buldu. Devreyi 56-39 önde bitiren Efes, 3. çeyrek ve finalde de üstünlğünü koruyup 13. maçında 12. galibiyetini aldı.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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