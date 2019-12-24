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24 Aralık 2019, Salı
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moral buldu

Anadolu Efes moral buldu

'nde CSKA 'ya 1 sayı farkla kaybederek liderliği Madrid'e devreden , 'nde Tofaş'ı 83-72 yenerek moral buldu. Devreyi 56-39 önde bitiren Efes, 3. çeyrek ve finalde de üstünlğünü koruyup 13. maçında 12. galibiyetini aldı.

'nde CSKA 'ya 1 sayı farkla kaybederek liderliği Madrid'e devreden , 'nde Tofaş'ı 83-72 yenerek moral buldu. Devreyi 56-39 önde bitiren Efes, 3. çeyrek ve finalde de üstünlğünü koruyup 13. maçında 12. galibiyetini aldı.

  1. 24.12.2019
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