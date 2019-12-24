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24 Aralık 2019, Salı
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''nin ' kitabı tanıtıldı

'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabı tanıtıldı

Federasyonu’nun () kuruluşunun 60’ıncı yılı sebebiyle yayınlanan ve basketbola adanmış hayatları konu alan 'Türkiye’nin ' kitabının tanıtımı, ’da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Basketbola hizmet eden ve kitabın çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Federasyonu Başkanı , "Federasyonu bugüne kadar çok değerli kişiler yönetti. Herkes şimdiye kadar bir şeyler katmaya çalıştı. Biz de sporcu olarak çok emek verdik. Şimdi de yönetici olarak çok çalışıyoruz. Bu kitapla birlikte benim de yeni öğrendiğim bir şey oldu. Gençlerimiz bu kitaptan çok şey öğreneceklerdir. Bu kitapla birlikte basketbol Türkiye'de daha çok konuşulacaktır. Kitabımız hepimize hayırlı olsun. Biz büyüklerimizden çok şey öğrendik. Onları izleyerek basketbolu bu noktalara getirdik. Değerli basketbol büyüklerimize, basketbola verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye'nin kitabının genel yayın yönetmeni ise "Basketbol yaşamım boyunca 2 olaydan çok büyük keyif aldım. 2010 Dünya Şampiyonası ülkemizde olmuştu ve ben bu ekibin içinde yer almıştım. Bir diğer keyif aldığım konu ise bu kitabın hazırlanması. Ben Türk basketbolunun son 50 yılını bildiğimi sanıyordum. Ama bilmediğim birçok şey varmış. Bu kitapla birlikte öğrendiğim çok şey oldu" şeklinde konuştu.

  1. 24.12.2019
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