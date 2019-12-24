'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabı tanıtıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) kuruluşunun 60’ıncı yılı sebebiyle yayınlanan ve basketbola adanmış hayatları konu alan 'Türkiye’nin Basketbol Aşkı' kitabının tanıtımı, İstanbul’da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.
Basketbola hizmet eden ve kitabın çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Federasyonu bugüne kadar çok değerli kişiler yönetti. Herkes şimdiye kadar bir şeyler katmaya çalıştı. Biz de sporcu olarak çok emek verdik. Şimdi de yönetici olarak çok çalışıyoruz. Bu kitapla birlikte benim de yeni öğrendiğim bir şey oldu. Gençlerimiz bu kitaptan çok şey öğreneceklerdir. Bu kitapla birlikte basketbol Türkiye'de daha çok konuşulacaktır. Kitabımız hepimize hayırlı olsun. Biz büyüklerimizden çok şey öğrendik. Onları izleyerek basketbolu bu noktalara getirdik. Değerli basketbol büyüklerimize, basketbola verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
EMİN BALCI:BU KİTAPLA BİRLİKTE ÖĞRENDİĞİM ÇOK ŞEY OLDU
TBF Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabının genel yayın yönetmeni Emin Balcı ise "Basketbol yaşamım boyunca 2 olaydan çok büyük keyif aldım. 2010 Dünya Şampiyonası ülkemizde olmuştu ve ben bu ekibin içinde yer almıştım. Bir diğer keyif aldığım konu ise bu kitabın hazırlanması. Ben Türk basketbolunun son 50 yılını bildiğimi sanıyordum. Ama bilmediğim birçok şey varmış. Bu kitapla birlikte öğrendiğim çok şey oldu" şeklinde konuştu.
- 24.12.2019
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Zirve koşusu
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T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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