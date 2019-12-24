Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan Ivanovic Baskonia ile anlaştı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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'dan ayrılan Ivanovic Baskonia ile anlaştı

Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan Ivanovic Baskonia ile anlaştı

Erkek Takımı'nın yollarını ayırdığı Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic, 'nde yer alan temsilcisi Baskonia ile anlaştı.

Baskonia Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Karadağlı başantrenör, sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak. Ivanovic yönetimindeki Baskonia, 'nde 26 Aralık Perşembe günü temsilcisi ALBA ile karşı karşıya gelecek.

  1. 24.12.2019
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