Ivanovic yerine Bıyıktay sesleri

Beşiktaş, Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı. Ivanovic'ten sonra Beşiktaş Sompo Sigorta'da yeni başantrenörün kim olacağı merak konusu oldu. Beşiktaşlı yöneticiler önceki gece Burak Bıyıktay ile bir araya geldi. Takımın genel durumunun değerlendirildiği toplantıda, şartlarda anlaşıldı ancak resmi imza atılmadı. Baş antrenörlük için Burak Bıyıktay, yönetimin vereceği son kararı bekliyor.