Ivanovic yerine Bıyıktay sesleri
Beşiktaş, Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı. Ivanovic'ten sonra Beşiktaş Sompo Sigorta'da yeni başantrenörün kim olacağı merak konusu oldu. Beşiktaşlı yöneticiler önceki gece Burak Bıyıktay ile bir araya geldi. Takımın genel durumunun değerlendirildiği toplantıda, şartlarda anlaşıldı ancak resmi imza atılmadı. Baş antrenörlük için Burak Bıyıktay, yönetimin vereceği son kararı bekliyor.
Beşiktaş, Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı. Ivanovic'ten sonra Beşiktaş Sompo Sigorta'da yeni başantrenörün kim olacağı merak konusu oldu. Beşiktaşlı yöneticiler önceki gece Burak Bıyıktay ile bir araya geldi. Takımın genel durumunun değerlendirildiği toplantıda, şartlarda anlaşıldı ancak resmi imza atılmadı. Baş antrenörlük için Burak Bıyıktay, yönetimin vereceği son kararı bekliyor.
- 25.12.2019
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Kolay olsaydı sen de oynardın
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI süper cevap olmuş...
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Toplam 1
Yorum
Çağrı Gerçekten istiyorlarsa dilekçeyle başvursunlar TFF ye. Öyle yalandan Taraftara oynamak için kamu oyuna duyuruyla olmaz.
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 2
Yorum
MAHMUT YILDIRM ÜNAL KARAMANI GÖNDER HÜSEYİN CİMŞİRİ TAKIMIN BAŞINA GEÇİR BAK NASIL DÜZELİYOR SEN DE RAHAT EDERSİN.
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