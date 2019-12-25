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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Ivanovic yerine Bıyıktay sesleri

Ivanovic yerine Bıyıktay sesleri

, ile yollarını ayırdı. Ivanovic'ten sonra Beşiktaş Sompo 'da yeni başantrenörün kim olacağı merak konusu oldu. Beşiktaşlı yöneticiler önceki gece ile bir araya geldi. Takımın genel durumunun değerlendirildiği toplantıda, şartlarda anlaşıldı ancak resmi imza atılmadı. Baş antrenörlük için Burak Bıyıktay, yönetimin vereceği son kararı bekliyor.

, ile yollarını ayırdı. Ivanovic'ten sonra Beşiktaş Sompo 'da yeni başantrenörün kim olacağı merak konusu oldu. Beşiktaşlı yöneticiler önceki gece ile bir araya geldi. Takımın genel durumunun değerlendirildiği toplantıda, şartlarda anlaşıldı ancak resmi imza atılmadı. Baş antrenörlük için Burak Bıyıktay, yönetimin vereceği son kararı bekliyor.

  1. 25.12.2019
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