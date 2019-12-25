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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Euroleague'de 16. hafta heyecanı başlıyor

THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı başlıyor

Euroleague'de 16. haftasında evinde ekibi Maccabi FOX ile, da sahasında İspanyol temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de 16. hafta heyecanı yarın ve 27 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA evinde AX ile karşılaşacak.

Bu hafta Türk takımları rakipleri ile sahalarında karşı karşıya gelecek. , Sinan Erdem Spor Salonu'nda ekibi Maccabi FOX ile mücadele edecek. da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol temsilcisi ile oynayacak. Hafta - arasında oynanacak maç ile sona erecek.

THY Euroleague'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

26 ARALIK PERŞEMBE

20.00 CSKA Moskova - AX Armani Exchange Milano
20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv
22.00 Panathinaikos -
22.00 ALBA Berlin - Baskonia Vitoria-Gasteiz
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Khimki Moskova

27 ARALIK CUMA

20.00 Zenit - Kızılyıldız
20.45 Fenerbahçe Beko - Valencia Basket
22.30 -
23.00 FC Barcelona - Olympiakos

  1. 25.12.2019
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