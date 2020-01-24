MAÇ SONUCU | Real Madrid 75-80 Anadolu Efes
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımını 80-75 mağlup eden Anadolu Efes, liderliğini korudu.
Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede, lider Anadolu Efes, ikinci sıradaki Real Madrid'in İspanya'da konuğu oldu.
Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Real Madrid, Campazzo'nun etkili oyunuyla maçta 14-5 öne geçti. Anadolu Efes, Larkin'in serbest satışlardan bulduğu sayılarla aradaki skor farkını kapattı ve mücadelenin ilk çeyreği 20-20 eşitlikle sonuçlandı.
Çekişmeli geçen mücadelenin ikinci periyotunda, Real Madrid, oyuna sonradan giren Mickey'in, Anadolu Efes ise Pleiss'in pota altından bulduğu sayılarla skor üretti. Larkin'in 3 sayı çizgisinin ardından bulduğu isabetli atışlarla Anadolu Efes, soyunma odasına 43-40 önde girdi.
İkinci yarıda iki takım da savunmasını sertleştirirken, aradaki skor farkını koruyan Ergin Ataman'ın öğrencileri, son çeyreğe 59-55 üstünlükle girdi.
Real Madrid, Llull ve Thompkins'in pota altından bulduğu sayılarla oyunun son bölümünde farkı bir sayıya kadar (73-72) indirmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Anadolu Efes, Larkin'in skora yeniden katkı sağlamasıyla sahadan 80-75 galip ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nde son 3 haftadır üst üste en değerli oyuncu (MVP) seçilen Larkin, bu karşılaşmada da 32 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performasıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Anadolu Efes, sezonun 18. galibiyetini alarak liderliğini korurken, Real Madrid ise 6. yenilgisini aldı.
- 24.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 01:18
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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