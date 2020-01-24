MAÇ SONUCU | Real Madrid 75-80 Anadolu Efes - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
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Haberler THY EuroLeague Haberleri MAÇ SONUCU | Real Madrid 75-80 Anadolu Efes

MAÇ SONUCU | 75-80

MAÇ SONUCU | Real Madrid 75-80 Anadolu Efes

Basketbol Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda 'nın takımını 80-75 mağlup eden , liderliğini korudu.

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede, lider , ikinci sıradaki 'in 'da konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Real Madrid, Campazzo'nun etkili oyunuyla maçta 14-5 öne geçti. Anadolu Efes, Larkin'in serbest satışlardan bulduğu sayılarla aradaki skor farkını kapattı ve mücadelenin ilk çeyreği 20-20 eşitlikle sonuçlandı.

Çekişmeli geçen mücadelenin ikinci periyotunda, Real Madrid, oyuna sonradan giren Mickey'in, Anadolu Efes ise Pleiss'in pota altından bulduğu sayılarla skor üretti. Larkin'in 3 sayı çizgisinin ardından bulduğu isabetli atışlarla Anadolu Efes, soyunma odasına 43-40 önde girdi.

İkinci yarıda iki takım da savunmasını sertleştirirken, aradaki skor farkını koruyan 'ın öğrencileri, son çeyreğe 59-55 üstünlükle girdi.

Real Madrid, Llull ve Thompkins'in pota altından bulduğu sayılarla oyunun son bölümünde farkı bir sayıya kadar (73-72) indirmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Anadolu Efes, Larkin'in skora yeniden katkı sağlamasıyla sahadan 80-75 galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde son 3 haftadır üst üste en değerli oyuncu (MVP) seçilen Larkin, bu karşılaşmada da 32 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performasıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Anadolu Efes, sezonun 18. galibiyetini alarak liderliğini korurken, Real Madrid ise 6. yenilgisini aldı.

  1. 24.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 01:18
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