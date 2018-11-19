Avrupa'da Türk derbisi
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Avrupa'da derbisi

    Avrupa'da <a href="/index/turk?id=f58c6c4d-4579-4c40-8700-54458273c8f1" class="" rel="tag">Türk</a> derbisi

    'nin 8. haftasında yarın iki temsilcisi ile karşılaşacak

    Basketbolda 'nin 8. haftasında iki ekibi ile yarın 'da karşı karşıya gelecek.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak.

    Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan 'nin, geride kalan 7 maçta 1 yenilgisi bulunuyor.

    Tek yenilgisini bir diğer temsilcisi 'e karşı yaşayan tecrübeli çalıştırıcı yönetimindeki Fenerbahçe, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.

    yönetimindeki ise 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla son sırada bulunuyor.

    Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen, 'nde 5. kez karşılaşacak. Ekipler, daha önce oynanan 4 karşılaşmada parkeden ikişer kez galibiyetle ayrıldı.

    1. 19.11.2018 10:30
    2. Güncelleme: 19.11.2018 11:00
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