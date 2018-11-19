Avrupa'da Türk derbisi
THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın iki Türk temsilcisi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında iki Türk ekibi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin, geride kalan 7 maçta 1 yenilgisi bulunuyor.
Tek yenilgisini bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e karşı yaşayan tecrübeli çalıştırıcı Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.
Ahmet Çakı yönetimindeki Darüşşafaka Tekfen ise 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla son sırada bulunuyor.
Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez karşılaşacak. Ekipler, daha önce oynanan 4 karşılaşmada parkeden ikişer kez galibiyetle ayrıldı.
- 19.11.2018 10:30
- Güncelleme: 19.11.2018 11:00
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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