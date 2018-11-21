THY Euroleague’de 9. hafta heyecanı
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    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Euroleague’de 9. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 9. hafta heyecanı

    Euroleague’in 9. heyecanı yarın ve Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

    Euroleague'de 9. haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve , 'i ağırlayacak. de deplasmanında Maccabi FOX ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC ile EA7 İspanya'da oynayacak.

    THY Euroleague'in 9. haftasının TSİ programı şöyle:

    Yarın
    20.15 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes
    21.45 -
    22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe
    23.30 Gran Canaria -

    23 Kasım Cuma
    20.45 - BC Khimki
    22.30 Buducnost Podgorica - CSKA Moskova
    22.30 Saski Baskonia SAD - Panathinaikos
    23.00 Lassa - EA7 Olimpia Milano

    Türk derbisinin kazananı Fenerbahçe!

    1. 21.11.2018 09:22
    2. Güncelleme: 21.11.2018 11:19
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