THY Euroleague’de 9. hafta heyecanı
THY Euroleague’in 9. heyecanı yarın ve 23 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
THY Euroleague'de 9. haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Darüşşafaka, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Fenerbahçe de İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da oynayacak.
THY Euroleague'in 9. haftasının TSİ programı şöyle:
Yarın
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes
21.45 Olympiakos - Real Madrid
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe
23.30 Gran Canaria - Bayern Münih
23 Kasım Cuma
20.45 Zalgiris Kaunas - BC Khimki Moskova
22.30 Buducnost Podgorica - CSKA Moskova
22.30 Saski Baskonia SAD - Panathinaikos
23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano
Türk derbisinin kazananı Fenerbahçe!
- 21.11.2018 09:22
- Güncelleme: 21.11.2018 11:19
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Trabzonspor evinin kralı!
Toplam 1
Yorum
bülent sen buna evinin kralımı diyorsun
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Maç sonucu | Türkiye 0-0 Ukrayna | MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Gslı Milli maç akşamı çiğ köfteciye girdim adamlar dizi seyrediyordu..Bitirdiniz..Hatta yok ettiniz..Her kimki buna çanak tutmuştur mutlu olsun..
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Babel ayrılabilir!
Toplam 1
Yorum
Başaran Kulüp mali açıdan facia yaşıyor demir Ören’in borcu bu kadar gelire rağmen 4-5 e katlandı hala laf üretiyorlar son çok daha kötü geç kalma
THY Euroleague’de 9. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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