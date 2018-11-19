Anadolu Efes'in konuğu Maccabi FOX
Lacivert-beyazlı erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın İsrail temsilcisiyle karşı karşıya gelecek
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports HD 4 ile beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
Anadolu Efes, son iki maçını kazandığı THY Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, averajla 5. sırada yer alıyor.
Ligde bir galibiyet ve 6 mağlubiyeti olan İsrail ekibi ise averajla 14. sırada bulunuyor.
AVRUPA'DAKİ 629. MAÇ
Anadolu Efes, Maccabi FOX karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 629. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 628 karşılaşmada 345 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 381. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 188 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında daha önce Maccabi FOX ile oynadığı 25 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken, 12'sini ise kaybetti.
- 19.11.2018 10:21
- Güncelleme: 19.11.2018 10:22
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Anadolu Efes'in konuğu Maccabi FOX haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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