Anadolu Efes'in konuğu Maccabi FOX
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    'in konuğu Maccabi

    Anadolu Efes'in konuğu Maccabi FOX

    Lacivert-beyazlı erkek basketbol takımı, 'nin 8. haftasında yarın temsilcisiyle karşı karşıya gelecek

    Erkek Basketbol Takımı, 'nin 8. haftasında yarın 'in Maccabi ekibini konuk edecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports HD 4 ile beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

    Anadolu Efes, son iki maçını kazandığı THY Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, averajla 5. sırada yer alıyor.

    Ligde bir galibiyet ve 6 mağlubiyeti olan İsrail ekibi ise averajla 14. sırada bulunuyor.

    AVRUPA'DAKİ 629. MAÇ
    Anadolu Efes, Maccabi FOX karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 629. maçına çıkacak.

    Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 628 karşılaşmada 345 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

    2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 381. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 188 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

    Anadolu Efes, Avrupa kupalarında daha önce Maccabi FOX ile oynadığı 25 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken, 12'sini ise kaybetti.

    1. 19.11.2018 10:21
    2. Güncelleme: 19.11.2018 10:22
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