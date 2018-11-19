Fenerbahçede Comolli devre arası için dört koldan atakta!

Fenerbahçe'de Comolli devre arası için dört koldan atakta!
Sarı-lacivertliler yaz transferlerini geciktirince uyum sorunu saha sonuçlarına olumsuz yansımıştı. Sportif direktör Comolli bu kez elini çabuk tutacak. F.Bahçe, Güney Amerika'dan Avrupa'ya geniş yelpazede yeni yıldızlar arıyor
19 Kasım 2018 Pazartesi, 00:29:18
Güncelleme: 07:49:10
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Kanarya, kadrosunu güçlendirmek için devre arası transfer dönemini heyecanla bekliyor.
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Sportif direktör Damien Comolli, özellikle Josef de Souza ve Giuliano'nun satışlarından yüksek kazanç elde edip aralarında Ayew, Slimani gibi pahalı yıldızlardan oluşan 11 kişilik yeni oyuncu grubunu Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.
Ancak geciken bu operasyon Fenerbahçe'nin saha sonuçlarını olumsuz etkilemişti. Ligde bir dönem küme düşme hattına kadar gerileyen sarılacivertliler aynı hatayı devre arasında yapmamak için kolları erkenden sıvadı.
COMOLLİ TURLAYACAK Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, hem bilgi bankasındaki isimler hem de güvendiği scoutların önerileriyle bazı futbolcuları gündemine aldı.
Fransız spor adamı Sander, Mattheus Fernandes, Pedro, Matias Vargas, Arnaut Danjuma, Ritsu Doan, Lisandro Semedo gibi isimlerle temas kuracak.