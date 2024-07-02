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Avusturya - Türkiye MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

EURO 2024 son 16 turunda Türkiye ile Avusturya karşı karşıya gelecek. F grubundan 6 puan ile 2. sırada çıkan A Milli Takımımız, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Leipzig Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Artur Dias düdük çalacak. Samet Akaydin ve Hakan Çalhanoğlu kritik maçta sarı kart cezası sebebiyle süre alamayacak. Maçın yayın bilgileri, ilk 11'leri, hakemleri ve tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Avusturya - Türkiye maçında ilk 11'ler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 20:51 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 21:01
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Avusturya - Türkiye MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Avusturya - Türkiye maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşan ve 6 puan alarak grubu 2. tamamlayan Türkiye, zorlu rakibi Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı'mız, F grubundan ikinci olarak çıkarak adını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye, Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Temmuz Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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AVUSTURYA - TÜRKİYE İLK 11'LER

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Schmid, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic

TÜRKİYE: Mert Günok, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür, İsmail, Kaan, Orkun, Kenan, Arda, Barış Alper

ABDÜLKERİM DÖNDÜ HAKAN VE SAMET CEZALI

Ay-yıldızlılarda, sarı kart cezası nedeniyle Çekya mücadelesinde forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuştu. Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise mücadelede forma giyemeyecek. Millilerde Hakan ve Samet dışında eksik isim bulunmuyor. Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM 18'İNCİ KEZ RAKİP

İki takım tarihlerinde bugüne kadar 7'si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım son olarak geçtiğimiz Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Avusturya 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı.

Türk Telekom
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