Haberler Haberler A Milli Futbol Takımı Avusturya maçı hazırlıklarına başladı!

A Milli Futbol Takımı Avusturya maçı hazırlıklarına başladı!

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda karşılaşacağı Avusturya maçının hazırlıklarına başladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 19:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Futbol Takımı Avusturya maçı hazırlıklarına başladı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına başladı.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte kaptan Hakan Çalhanoğlu ve kaleci Mert Günok tedbir amaçlı, Samet Akaydın ise adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanda yer almadı. Hakan ve Samet, idmanı saha kenarından takip etti.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma, koşu, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Casper
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi!
DİĞER
Alan genişliyor heyecan artıyor!
Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı! Şimdi ne olacak? ABD basını yazdı uzmanlar değerlendirdi | 10 soruda yeni dönemin şifreleri
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri...
F.Bahçe'ye 22'lik forvet!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avusturya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
"Çocukluk hayalimi yaşıyorum!"
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 memur ve emekli ara zammı belli oluyor
Konya sınavsız alan liseler (OBP taban puanları)
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA NE ZAMAN? | 2024 iller arası atama kurası ne zaman çekilecek?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! 18:59
Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı! Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı! 18:52
Başakşehir'den flaş Josef de Souza kararı! Başakşehir'den flaş Josef de Souza kararı! 18:50
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! 18:23
G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi 16:35
F.Bahçe'ye ABD dinamosu! F.Bahçe'ye ABD dinamosu! 15:56
Daha Eski
LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman? LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman? 15:55
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... 15:51
F.Bahçe transferi resmen açıkladı F.Bahçe transferi resmen açıkladı 15:21
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... 15:17
Sivasspor'da bir dönem sona erdi! Sivasspor'da bir dönem sona erdi! 15:01
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 14:57