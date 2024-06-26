EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i
A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu'nda son maçında bugün Çekya ile kozlarını paylaşacak. Bizim Çocuklar, mücadeleden puan veya puanlar alarak gruptan çıkmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 11:18 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 11:29
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A Milli Takım bu akşam saat 22.00'de Çekya ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar, Hamburg şehrinde Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılık son 16 turuna yükselmek istiyor.
Türkiye bu maçı kazanırsa D Grubu'nun liderli Avusturya ile eşleşecek.
Tüm odağını bu mücadeleye çeviren ay-yıldızlılarda Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i belli oldu. İşte detaylar...
UĞURCAN
MERT
KAAN
MERİH
FERDİ
İSMAİL
HAKAN
KENAN
YUSUF
ARDA
BARIŞ
Çekya'nın muhtemel 11'i: Stanek, Coufal, Hranac, Holes, Krejci, Jurasek, Soucek, Provod, Barak, Chytil, Hlozek
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