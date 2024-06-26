Haberler Haberler EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu'nda son maçında bugün Çekya ile kozlarını paylaşacak. Bizim Çocuklar, mücadeleden puan veya puanlar alarak gruptan çıkmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 11:18 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 11:29
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EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO) mücadele ediyor.

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

Ay-yıldızlılar F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerken, ikinci maçta Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

Türkiye, şuan grubunda 3 puanla Portekiz'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

A Milli Takım bu akşam saat 22.00'de Çekya ile karşılaşacak.

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

Ay-yıldızlılar, Hamburg şehrinde Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılık son 16 turuna yükselmek istiyor.

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

Türkiye bu maçı kazanırsa D Grubu'nun liderli Avusturya ile eşleşecek.

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

Tüm odağını bu mücadeleye çeviren ay-yıldızlılarda Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i belli oldu. İşte detaylar...

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

UĞURCAN

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

MERT

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

KAAN

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

MERİH

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

FERDİ

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

İSMAİL

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

HAKAN

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

KENAN

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

YUSUF

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

ARDA

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Vincenzo Montella'nın Çekya maçı 11'i

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