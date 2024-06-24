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Senaryoya göre rakiplerimiz

A Milli Takım’a gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlılarımız, Çekya’ya kaybedip en iyi 3.’ler arasına girebilirse B ya da C Grubu’nun lideri ile son 16’da eşleşecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Senaryoya göre rakiplerimiz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak 3 puanda kalan A Milli Takım'a gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak. F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grupta son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.

1 PUAN YETECEK

A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek. Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

EN İYİ 3. LÜK İHTİMALİ

Ay-yıldızlı ekibin Çekya'ya mağlup olması halinde ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali bulunuyor.

Milli Takım Çekya'ya kaybedip, Gürcistan da Portekiz karşısında galip gelemezse en iyi 3. olması için diğer gruplardaki tabloya bakılacak. Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek. B Grubu'nda iki maçını da kazanan İspanya grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Türkiye ile İspanya 30 Haziran'da Köln'de karşı karşıya gelecek. C Grubu'nda son maçlar öncesinde 4 puana sahip İngiltere ile 2'şer puanı bulunan Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı sürüyor. Türkiye, en iyi dört 3. arasına girip C Grubu'nun lideri ile eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak. A Milli Takım, son maçında Çekya'ya mağlup olursa ve Gürcistan da Portekiz'i yenerse son sırada kalarak turnuvaya veda edecek. Türkiye, diğer gruplarda son maçlar tamamlandıktan sonra Çekya ile karşılaşacağı için, son durumu görerek sahaya çıkacak.

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