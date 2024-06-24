Hırvatistan - İtalya maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı maç izle

EURO 2024 B Grubu 3. maçında Hırvatistan ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Grupta çıktığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayan Hırvatistan mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Hırvatlar maçtan galip gelememesi durumunda EURO 2024'e veda edecek.

İtalya'nın ise üst tura yükselmek için 1 puana ihtiyacı olacak.

Leipzig Stadyumu'ndaki kritik karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor.

Hırvatistan - İtalya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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HIRVATİSTAN - İTALYA İLK 11'LERİ

HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Sucic, Kramaric.

İTALYA : Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco, Retegui, Raspadori.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Hırvatistan - İtalya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.