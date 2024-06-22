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A Milli Takım'da büyük talihsizlik! İşte o anlar

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız, BVB Dortmund Stadyumu'nda Portekiz ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 29. dakikasında büyük bir talihsizlik yaşayan ay-yıldızlılar, Samet Akaydin ve kaleci Altay Bayındır arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu 2-0 geriye düştü. İşte o anlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 19:53 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 20:00
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A Milli Takım'da büyük talihsizlik! İşte o anlar

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılarda Samet Akaydin ve Altay Bayındır büyük bir talihsizlik yaşadı.

28. dakikada topu kaleci Altay Bayındır'a dönmek isteyen Samet Akaydin, takım arkadaşıyla anlaşmazlık yaşayınca topu kendi kalesine gönderdi. Bu golle Portekiz, Türkiye karşısında skoru 2-0'a getirdi.

İşte o anlar...

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