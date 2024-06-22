A Milli Takım'da büyük talihsizlik! İşte o anlar

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılarda Samet Akaydin ve Altay Bayındır büyük bir talihsizlik yaşadı.
28. dakikada topu kaleci Altay Bayındır'a dönmek isteyen Samet Akaydin, takım arkadaşıyla anlaşmazlık yaşayınca topu kendi kalesine gönderdi. Bu golle Portekiz, Türkiye karşısında skoru 2-0'a getirdi.
İşte o anlar...
Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. pic.twitter.com/RkHRAJjpmI— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024