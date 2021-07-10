Son dakika spor haberi: UEFA'dan İngiltere'ye ceza! Kasper Schmeichel'in yüzüne lazer tutulması sonrası...

UEFA, Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaşananlar sonrası soruşturma başlatmış, gerekçe olarak taraftarların Danimarka Milli Marşı'nı yuhalaması, rakip futbolculara lazer tutması ve meşale yakmaları gösterilmişti.

Penaltı atışı sırasında Schmeichel'ın yüzüne lazer tutuldu

İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçı, uzatmanın ilk devresinde attığı golle 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

104. dakikada ise penaltı atışını kullanan İngiltere'nin forvet oyuncusu Harry Kane, Danimarka kalecisi Schmeichel'ın kurtardığı topu takip ederek filelere gönderdi. Ancak penaltı atışı sırasında Schmeichel'ın yüzüne lazer tutulduğu görüldü.

Danimarka milli marşı sırasında bazı taraftarların yuhalaması

İngiltere ayrıca, Danimarka milli marşı sırasında bazı taraftarların yuhalamasının ardından "taraftarlarının neden olduğu rahatsızlık" nedeniyle de suçlanıyor.

İngiliz takımı ise UEFA'dan gelecek para cezası ihtimaline rağmen, İngiltere'nin ilk Avrupa Şampiyonası kupasını evine götürebileceği bir final öncesinde sevinçliydi.

Antrenör Gareth Southgate, bitiş düdüğünün ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Oyuncularla gurur duyuyorum" dedi.

Danimarkalı mevkidaşı Kasper Hjulmand ise Southgate'i "olağanüstü" liderliğinden dolayı tebrik etti, ancak ekledi: "Oyunun bu şekilde karara bağlanması beni sinirlendiriyor. Çok hayal kırıklığına uğradık."