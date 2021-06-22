Haberler Euro 2020 Hırvatistan - İskoçya: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

- : 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

'ndaki 'tamam mı, devam mı?' maçında ile karşı karşıya geldi. Hırvatlar, rakibini , ve 'in golleriyle 3-1 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı ve adını grup ikincisi olarak son 16 turuna yazdırdı. İskoçya ise dördüncü olarak turnuvaya veda etti.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 00:02
Hırvatistan - İskoçya: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

'nda ile kozlarını paylaştı. 'ta oynanan mücadeleyi Hırvatistan 3-1 kazanarak gruptan çıkmayı başardı.

Hırvatlara galibiyeti getiren golleri 17'de , 62'de ve 77'de kaydetti. İskoçya'nın tek sayısı 42'de 'dan geldi.

Hırvatistan bu sonuçla puanını 4'e çıkarıp, grubu gol averajıyla 'nın üstünde 2. sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. İskoçya ise 1 puanla grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etti.

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