Hırvatistan - İskoçya: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan ile İskoçya kozlarını paylaştı. Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi Hırvatistan 3-1 kazanarak gruptan çıkmayı başardı.

Hırvatlara galibiyeti getiren golleri 17'de Nikola Vlasic, 62'de Luka Modric ve 77'de Ivan Perisic kaydetti. İskoçya'nın tek sayısı 42'de Callum McGregor'dan geldi.

Hırvatistan bu sonuçla puanını 4'e çıkarıp, grubu gol averajıyla Çekya'nın üstünde 2. sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. İskoçya ise 1 puanla grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etti.