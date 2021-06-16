Türkiye Galler maçında dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler mücadelesini izlemek üzere Bakü Olimpiyat Stadı'na geldi.

Azerbaycan ziyareti için dün bu ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tribünde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da tribünden mücadeleyi takip etti.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

Bakü'de maça Türk taraftarlar damga vurdu. Seyircilerden birinin Başkan Erdoğan için açtığı pankart sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o pankart:



