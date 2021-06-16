Haberler Euro 2020 Türkiye Galler maçında dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı

Türkiye maçında dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı

Son dakika haberi: 2. maçında Türkiye, ’de ile karşı karşıya geldi. 'dan tribünler kırmızı beyaza boyanmıştı. Seyircilerden birinin Erdoğan pankartı ise sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 20:15
Türkiye Galler maçında dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı

'mız ikinci maçında ile karşı karşıya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler mücadelesini izlemek üzere 'na geldi.

ziyareti için dün bu ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ı yalnız bırakmadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte Olimpiyat Stadı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tribünde Başkanı eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi da tribünden mücadeleyi takip etti.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

Bakü'de maça Türk taraftarlar damga vurdu. Seyircilerden birinin Başkan Erdoğan için açtığı pankart sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o pankart:


SON DAKİKA