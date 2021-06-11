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Son dakika EURO 2020 haberleri | Inter maçında Zeki Çelik'i izleyecek!

EURO 2020'de Avrupa'nın dev kulüplerinin gözü milli yıldızlarımızda olacak. İtalyan devi Inter de, maçı için sportif direktörü Piero Ausilio'yu görevlendirdi. Ausilio, Türkiye İtalya maçında milli yıldızımız Zeki Çelik'i izleyecek. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 18:04
Son dakika EURO 2020 haberleri | Inter Türkiye İtalya maçında Zeki Çelik'i izleyecek!
Bu sezon Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'i geride bırakan ve Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, şampiyonluğa ulaşmıştı.

Şampiyonlukta takımın başrol oyuncularından birisi olan Zeki Çelik, 2018 yılından bu yana Lille'de forma giyiyor. Bu sezon Lille formasıyla 35 maça çıkan milli futbolcumuz, 4 gol ve 3 asist yapmayı başardı.

EURO 2020'nin ilk maçında ile karşı karşıya gelecek. Bu sene Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille takımının önemli isimleri arasında yer alan Zeki Çelik, sağ bekte başarılı bir performans ortaya koydu.

AUSILIO İZLEMEYE GELİYOR

İtalya gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan İtalya-Türkiye maçında Zeki Çelik'i izleyecek.
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