Devler Pubg'de

Dünya'nın en popüler mobil oyun ekosistemlerinden biri olan PUBG MOBILE, Türk sporunun devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile kapsamlı bir lisans anlaşmasına imza attı. PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, "PUBG MOBILE olarak, Türkiye'deki devasa ekosistemimizi, ülkemizin en kıymetli spor markalarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir araya getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Dünya'nın en popüler mobil oyun ekosistemlerinden biri olan PUBG MOBILE, Türk sporunun devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile kapsamlı bir lisans anlaşmasına imza attı. PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, "PUBG MOBILE olarak, Türkiye'deki devasa ekosistemimizi, ülkemizin en kıymetli spor markalarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir araya getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.