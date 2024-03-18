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eMilli Takım 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, eMilli Takım 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 16:25
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eMilli Takım 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

eMilli Takım, UEFA 2024 eAvrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, elemelerde B Grubu'nda Macaristan'ı 5-3 ve Hollanda'yı 8-6 yenerek 6 maçta 6 galibiyet alan ay-yıldızlılar, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 eAvrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milliler bu sonuçla üst üste 3. kez şampiyonaya katılım hakkı elde etti.

Sporculara teşekkür eden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Tolga Atalay, teşekkürler Kerem Korkmaz, teşekkürler Mert Altıntop, teşekkürler Kaan Tüzün, teşekkürler Emirhan Erdem, teşekkürler İsmail Can Yerinde, teşekkürler Mümin Berk Turan, teşekkürler Mustafa Can Sarı, teşekkürler Emre Küçükhüseyin, teşekkürler Arda Azinyan. Yüreğinize ve bileğinize sağlık. Mutluyuz, gururluyuz. Hep birlikte nice zaferlere ulaşmayı diliyoruz. Bekle Almanya, biz geliyoruz."

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