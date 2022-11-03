eMilli'de seçme heyecanı

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Turkcell 'eMilli Takım' seçmeleri kasım ayında gerçekleştirilecek . 3-4 Kasım'da Avrupa'da yaşayan oyuncular eMilli takım sporcusu olmak için mücadele edecek. Yurt içinde ise 10-11 Kasım'da bu büyük heyecan yaşanacak.
Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Turkcell 'eMilli Takım' seçmeleri kasım ayında gerçekleştirilecek . 3-4 Kasım'da Avrupa'da yaşayan oyuncular eMilli takım sporcusu olmak için mücadele edecek. Yurt içinde ise 10-11 Kasım'da bu büyük heyecan yaşanacak.