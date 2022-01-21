League Of Legends'ın (LoL) yeni şampiyonu Zeri Sihirdar Vadisi'ne giriş yaptı! Zeri rünleri...

Popüler Moba oyunu League Of Legends'ın yeni şampiyonu Zeri Sihirdar Vadisi'ne iniş yaptı. LoL evrenindeki nişancı (ADC) rolündeki şampiyonlardan çok farklı olan Zeri, oynanışıyla oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı.

Sıradan nişancılardan farklı olarak Zeri'nin, Q yeteneği normal saldırıları görevini görüyor. Zeri'nin pasifi ise rakiplere yetenek gücü hasarı verirken normal saldırı tuşu olarak bilinen farenin sağ tuşu ile aktif edilebiliyor.

Özellikle diğer skilleri ve ultisiyle çok mobil bir şampiyona dönüşen Zeri, nişancı rolünün yanı sıra orta koridorda da kullanılabiliyor.

ZERİ RÜNLERİ

Zeri birçok farklı rün kombinasyonuyla oynansa da oyuncular tarafından tercih edilen rün setlerinden birisi şu şekilde;

İsabet; Ölümcü Tempo, Zafer, Efsane: Kan, Son darbe

Hakimiyet; Kan Tadı, Açgözlü Avcı