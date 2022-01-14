2022'nin merakla beklenen oyunu Dying Light 2'nin çıkış fragmanı yayınlandı!

Parkur mekanikleri ve Harran'da geçmesi ile ilgileri çeken Dying Light'ın devam oyunu çok yakında çıkışını gerçekleştiriyor. 500 saatlik bir oyun süresine sahip olacağı duyurulan Dying Light 2 çıkış fragmanı ve yeni co-op oynanış videosu yapımcı firmanın resmi YouTube kanalında yayımlandı.

Polonya asıllı oyun stüdyosu Techland tarafından geliştirilmekte olan açık dünya aksiyon rol yapma, hayatta kalma korku oyunu Dying Light 2 Stay Human, ölümcül bir virüse karşı direnen the City'de Aiden adlı karakterin macerasını konu alıyor. İnsanlığın yok oluşun eşiğine geldiği kıyamet sonrası bir dünyada, bir şehirde sıkışıp kalmış insanların öykülerine odaklanan oyunda yapımcı ekip "kayıp ve korku" temalarını önem vermiş. Yeni oyunda hikaye anlatımına da daha fazla ağırlık verileceği vaat ediliyor.

Zombilerle mücadele ederken geliştirilmiş parkur mekanikleri ile de binalar arasında hoplayıp zıplayabildiğimiz, çeşitli yapılara tırmanabildiğimiz oyun aynı zamanda co-op oynanışı da destekliyor:

Dying Light 2 Stay Human önümüzdeki Şubat ayında PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series S/X platformlarında oyuncular ile buluşacak. Oyunun Nintendo Switch sürümü de bulunacak, ancak sadece cloud sistemi ile oynanış desteklenecek.,