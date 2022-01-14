Haberler ESPOR 2022'nin merakla beklenen oyunu Dying Light 2'nin çıkış fragmanı yayınlandı!

2022'nin merakla beklenen oyunu Dying Light 2'nin çıkış fragmanı yayınlandı!

2022 yılı oyunseverler için oldukça hareketli geçecek. Geçtiğimiz yılın aksine bu yıl birçok AAA kalitesinde dev oyunlar oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyuncuların merakla beklediği oyunlardan birisi olan ve özellikle ülkemizde ayrı bir hayran kitlesine sahip olan Dying Light 2'den heyecanlandıran bir video yayınlandı. Bu video aynı zamanda oyunun çıkış videosu...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 15:30
2022'nin merakla beklenen oyunu Dying Light 2'nin çıkış fragmanı yayınlandı!

Parkur mekanikleri ve Harran'da geçmesi ile ilgileri çeken Dying Light'ın devam oyunu çok yakında çıkışını gerçekleştiriyor. 500 saatlik bir oyun süresine sahip olacağı duyurulan Dying Light 2 çıkış fragmanı ve yeni co-op oynanış videosu yapımcı firmanın resmi YouTube kanalında yayımlandı.

Polonya asıllı oyun stüdyosu Techland tarafından geliştirilmekte olan açık dünya aksiyon rol yapma, hayatta kalma korku oyunu Dying Light 2 Stay Human, ölümcül bir virüse karşı direnen the City'de Aiden adlı karakterin macerasını konu alıyor. İnsanlığın yok oluşun eşiğine geldiği kıyamet sonrası bir dünyada, bir şehirde sıkışıp kalmış insanların öykülerine odaklanan oyunda yapımcı ekip "kayıp ve korku" temalarını önem vermiş. Yeni oyunda hikaye anlatımına da daha fazla ağırlık verileceği vaat ediliyor.

Zombilerle mücadele ederken geliştirilmiş parkur mekanikleri ile de binalar arasında hoplayıp zıplayabildiğimiz, çeşitli yapılara tırmanabildiğimiz oyun aynı zamanda co-op oynanışı da destekliyor:

Dying Light 2 Stay Human önümüzdeki Şubat ayında PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series S/X platformlarında oyuncular ile buluşacak. Oyunun Nintendo Switch sürümü de bulunacak, ancak sadece cloud sistemi ile oynanış desteklenecek.,

DİĞER
Son dakika haberi: Domenec Torrent'ten ilk tespit: "Çok zayıf" İşte bileti kesilen oyuncu...
Dünyada ilk: yüzen çiftlik! Buradaki inekler günlük 25 lt süt veriyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor