Son dakika e-spor haberi: 2021 Yaz Mevsimi'nde yarı finale kalan takımlar netleşti!

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Galakticos ile sezonu beşinci sırada tamamlayan Dark Passage, çeyrek final aşamalarının ilk günü karşı karşıya geldi. Sezonu dördüncü sırada tamamlayan Papara SuperMassive ile sezonu altıncı sırada tamamlayan Beşiktaş ise çeyrek final mücadelelerinin ikinci gününde kozlarını paylaştı.

Rakibi Dark Passage karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet ile yarı finallere yükselen Galakticos'un ardından Papara SuperMasivve Blaze'den aldığı 3-2'lik galibiyet ile Beşiktaş, yarı finallere yükselmeyi hak eden bir diğer takım oldu.

5 MAÇLIK SERİLER

5 Maçlık seriler üzerinden oynanan çeyrek final maçlarının her ikisi de kıran kırana geçerek, müthiş mücadelelere tanıklık eden LoLespor izleyicilerine büyük bir seyir zevki sundu.

SEZONUN SÜRPRİZ TAKIMI GALAKTICOS

2021 Kış Mevisimi'nde pek iyi bir performans gösteremeyen Galakticos, Yaz Mevsimi öncesi yaptığı üç transfer ve Yaz Mevsimi'nde sergilediği sağlam performans ile Worlds yarışı için iddialı bir takım olduğunu gözler önüne serdi. Lig aşaması boyunca üst sıralardaki yerini korumayı başaran Galakticos ligi üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finallere kalmayı garantilemiş ve çeyrek final rakibini seçme hakkını kazanmış oldu.

Rakibi Dark Passage ile kıran kırana bir mücadele geçirmiş olan Galakticos 3-2'lik zor bir skorla galibiyeti alarak yarı finallere yükselen takım olmayı başardı.

Galakticos'un sezon boyu parlayan oyuncusu olan Jang ''Emenes'' Min-soo, bu beş maçlık seride de üst düzey bir performans sergileyerek serinin oyuncusu olmaya hak kazandı.

BEŞİKTAŞ SUPERMASSIVE'İN TBF GELENEĞİNİ BOZDU

15 Ağustos tarihinde çeyrek final mücadelelerinin ikinci gününde gerçekleşen, Beşiktaş ve Papara SuperMassive mücadelesi de kıran kırana geçti ve toplamda 5 maçlık seriyi 3-2'lik skorla kazanan Beşiktaş, yarı finallere yükselen bir diğer takım olmaya hak kazandı. Beşiktaş bu galibiyetle, Şampiyonluk Ligi'ne katıldığı günden bu yana her sezon TBF'lerde mücadele eden rakibi PaparaSuperMassive'in TBF geleneğini de bozmuş oldu.

Lig boyunca üst düzey performans sergilemiş olan, Beşiktaş'ın üst koridor oyuncusu Barış ''Juuzou'' Karatop bu seride de müthiş bir performans sergiledi ve takımını galibiyete taşıyan kilit oyuncu olarak, serinin oyuncusu olmaya hak kazandı.

YARI FİNALLER

Çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından, ligi birinci sırada tamamlayan Galatasaray Espor, çeyrek finale yükselen takımlar arasından Beşiktaş'ı seçerek yarı final eşleşmelerini belirlemiş oldu.

Galatasaray Espor ile Beşiktaş'ın, NASR Esports ile Galakticos'un mücadele edeceği yarı final karşılaşmaları, 21-22 Ağustos tarihlerinde 5 maçlık seriler üzerinden oynanacak.