1907 Fenerbahçe Espor'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) Yaz Mevsimi'nde son haftaya girilirken ligde 3. sırada yer alan 1907 Fenerbahçe Espor'da beklenmedik ayrılık yaşandı. Sarı lacivertli ekip, Koreli ormancısı Wiz'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
VF Şampiyonluk Ligi ekiplerinden 1907 Fenerbahçe Espor, ormancı rolündeki Na "Wiz" Yoo-joon'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Takıma mevsim başında katılan Wiz, sarı lacivertli forma altında 14 karşılaşmaya çıktı. Dönem dönem etkili performans sergileyen Koreli ormancı, son zamanlarda yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle yerini takımın bir diğer ormancısı Agurin'e bırakmıştı.
1907 Fenerbahçe Espor ayrılık açıklaması şu şekilde: "Oyuncumuz Na "Wiz" Yoo-joon ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Takımımıza olan katkıları için teşekkür eder, kariyerinde atacağı her adımda başarılar dileriz."
- 30.07.2019
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