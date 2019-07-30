1907 Fenerbahçe Espor'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshedildi - Son dakika ESPOR haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

1907 Fenerbahçe Espor'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Vodafone FreeZone (VFŞL) Yaz Mevsimi'nde son haftaya girilirken ligde 3. sırada yer alan 'da beklenmedik ayrılık yaşandı. Sarı lacivertli ekip, Koreli ormancısı Wiz'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

VF ekiplerinden , ormancı rolündeki Na "Wiz" Yoo-joon'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Takıma mevsim başında katılan Wiz, sarı lacivertli forma altında 14 karşılaşmaya çıktı. Dönem dönem etkili performans sergileyen Koreli ormancı, son zamanlarda yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle yerini takımın bir diğer ormancısı Agurin'e bırakmıştı.

1907 Fenerbahçe Espor ayrılık açıklaması şu şekilde: "Oyuncumuz Na "Wiz" Yoo-joon ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Takımımıza olan katkıları için teşekkür eder, kariyerinde atacağı her adımda başarılar dileriz."

  1. 30.07.2019
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