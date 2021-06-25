Erkan Sözeri Erzurumspor'da

Süper Lig'den düşen Erzurumspor'da ikinci Erkan Sözeri dönemi başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçiminin ardından yeniden başkanlığa seçilen Ömer Düzgün ve yönetim kurulu iddialı bir kadro kurarak tekrar Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda daha önce takımda görev alan Erkan Sözeri görüşme yapmak üzere Erzurum'a geldi.

BANDIRMASPOR'DA GÖREV ALDI

Dadaşlar, son olarak geçen sezon TFF 1. Lig'de Bandırmaspor'u çalıştıran 55 yaşında tecrübeli teknik adamla resmi sözleşmeye imza attı. Daha önce TFF 1. Lig'de 2019-20'de mavi-beyazlılarda görev alan Sözeri için kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Erkan Sözeri'yle anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.