Dadaş'tan elveda

Alanya deplasmanında Efecan'ın penaltı golleriyle 2-0 geriye düşen Dadaşlar, 3-2 kazandı ama Kayserispor, Başakşehir deplasmanından 1 puan çıkarınca ligin bitimine 1 hafta kala TFF 1. Lig'e düştü. Süper Lig'in son haftasında BAY çektiği için Erzurumspor'un şansı kalmadı.



3 SEZON SONRA GİTTİ

Alanya'da kazanmasına rağmen son haftayı 'BAY' geçeceği için lige veda eden Erzurum, büyük bir üzüntü yaşadı. Mavibeyazlılar 3 sezon sonra Süper Lig'e veda etti.



'SENEYE DÖNECEĞİZ'

Erzurumspor'un antrenörü Şenol Fidan, "Son hafta maçımız olmadığı için küme düşmemiz kesinleşmiş oldu. En büyük üzüntümüz bu şekilde. İnşallah seneye biz bu ligde olacağız" diye konuştu.