Haberler BB Erzurumspor Dadaş'tan elveda

Dadaş'tan elveda

Büyükşehir Belediye , 'e veda etti... 2-0 geriye düştüğü maçta 3 puana uzansa da berabere kalınca lige veda etti.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Dadaş'tan elveda

deplasmanında 'ın penaltı golleriyle 2-0 geriye düşen Dadaşlar, 3-2 kazandı ama , deplasmanından 1 puan çıkarınca ligin bitimine 1 hafta kala . Lig'e düştü. 'in son haftasında BAY çektiği için 'un şansı kalmadı.

3 SEZON SONRA GİTTİ
Alanya'da kazanmasına rağmen son haftayı 'BAY' geçeceği için lige veda eden , büyük bir üzüntü yaşadı. Mavibeyazlılar 3 sezon sonra Süper Lig'e veda etti.

'SENEYE DÖNECEĞİZ'
Erzurumspor'un antrenörü , "Son hafta maçımız olmadığı için küme düşmemiz kesinleşmiş oldu. En büyük üzüntümüz bu şekilde. İnşallah seneye biz olacağız" diye konuştu.

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