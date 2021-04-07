Haberler BB Erzurumspor Son dakika spor haberleri: Gençlerbirliği maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Bizim için sevindirici bir gün olmadı

Son dakika spor haberleri: maçı sonrası Teknik Direktörü : Bizim için sevindirici bir gün olmadı

deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen 'da teknik direktör maç sonu açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada beklentilerinin 3 puan olduğunu söyleyen Vural, beraberliğe üzüldüklerini ifade etti.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 19:16
Son dakika spor haberleri: Gençlerbirliği maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Bizim için sevindirici bir gün olmadı

'in 33. hafta mücadelesinde sahasında ile 1-1 berabere kalan Teknik Direktörü maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Vural, "Sonuç olarak 1-1 biten bir maç. Oyunun akışına bakıyoruz, rakibimizin maçın ilk yarısında 1 pozisyonu . O da attığı gol. Maçın ikinci yarısında ise rakibimizin 71 ile 86. dakikalarda ani atak yaptığında yetişip, müdahale ederek üst direğe çarpan bir topu var. İlk yarıda o kadar çok pozisyonumuz oldu ki, 45 artıda hocam penaltıyı 2 defa tekrarlattı. 3'üncüsünde ise VAR'dan tekrar döndü. O golü atmış olsaydık maçın sonucu bu olur muydu diye düşünüyorum. Bu maç ile ilgili tabii ki beklentimiz 3 puandı. Ama 1 puan ile dönüyoruz. Buna da şükür. En azından bir moral kazanmış olduk. Çoktandır puan alamıyoruz. Maçın geneline bakacak olursak rakibin ilk yarı 1, ikinci yarı da ise 2, bizim ise ilk yarıda 3, ikinci devrede 6 pozisyon ama sonuç 1-1. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum. da gördüğünü çalmaya çalıştı, iyi maç yönetti diye düşünüyorum. Bizim için sevindirici bir gün olmadı. 1-1 kalmamıza rağmen çok üzüldük. Çocuklar perişandı. Çünkü niyetlerinde tamamen 3 puan almak ve sonrasında akar gider diye düşünüyorduk ama alınmış puan puandır. ile oynayacağız. Beşiktaş maçına hazırlanıp o maçtan istediğimiz sonucu almak için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.


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