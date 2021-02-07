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'dan maçında 'şaibe' iddiası! Sözleşmesi feshedildi

, 'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği maçında kırmızı kart gören ve aynı takımdan kiralık olarak takıma katılan Yaw Ackah'ın sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:26 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:26
Erzurumspor'dan Kayserispor maçında 'şaibe' iddiası! Sözleşmesi feshedildi

, maçından sonra çıklama yayınladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ackah'ın 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde kadroya dahil edildiği anımsatıldı.

Futbolcunun söz konusu maçta rakibine yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "'de 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde Kayserispor'dan kadromuza kiralık olarak dahil ettiğimiz Yaw Ackah isimli oyuncunun takımımız için oldukça önemli olan Kayserispor maçında 35. dakikada kırmızı kart görmesi sebebiyle oyuncu süresiz kadro dışı bırakılmıştır ve sözleşmesi fesih edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, yapılan hareketin milyonların gözü önünde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunda hala bu tür futbol dışı her türlü şüpheyi içerisinde barındıracak gelişmelerin olması futbolumuzun bu halde olmasının en büyük sebebidir. Gerek gerekse yüce Türk mahkemelerine bugün ki maçta milyonlarca sporseverin gözü önünde yaşanan şaibe sebebiyle suç duyurusunda bulunacağız. Büyük camiası tepki göstermekte haklıdır, gereken yapılacaktır. Bu olayın takipçisi olarak her türlü hukuki girişimler yerine getirilecektir. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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