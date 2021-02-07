Erzurumspor'dan Kayserispor maçında 'şaibe' iddiası! Sözleşmesi feshedildi

BB Erzurumspor, Kayserispor maçından sonra çıklama yayınladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ackah'ın 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde kadroya dahil edildiği anımsatıldı.

Futbolcunun söz konusu maçta rakibine yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Süper Lig'de 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde Kayserispor'dan kadromuza kiralık olarak dahil ettiğimiz Yaw Ackah isimli oyuncunun takımımız için oldukça önemli olan Kayserispor maçında 35. dakikada kırmızı kart görmesi sebebiyle oyuncu süresiz kadro dışı bırakılmıştır ve sözleşmesi fesih edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan hareketin milyonların gözü önünde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunda hala bu tür futbol dışı her türlü şüpheyi içerisinde barındıracak gelişmelerin olması futbolumuzun bu halde olmasının en büyük sebebidir. Gerek Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu gerekse yüce Türk mahkemelerine bugün ki maçta milyonlarca sporseverin gözü önünde yaşanan şaibe sebebiyle suç duyurusunda bulunacağız. Büyük Erzurumspor camiası tepki göstermekte haklıdır, gereken yapılacaktır. Bu olayın takipçisi olarak her türlü hukuki girişimler yerine getirilecektir. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."