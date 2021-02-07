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. 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında sahasında Hes Kablo 'u konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 15:23 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 15:31
BB. Erzurumspor Kayserispor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 24. haftasında ile Hes Kablo karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

BB. ERZURUMSPOR 10 KİŞİ KALDI!
, 28. dakikada Chahechouhe ile öne geçti. Ev sahibi ekip, 34. dakikada 'ın çift sarı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Kayserispor, 72. dakikada ile skora eşitliği getirdi. , Kayserispor'a karşı ilk 11 başladığı 10 resmi maçta 8 gol attı. Bu sonucun ardından Erzurumspor 22, Kayserispor ise 24 puana yükseldi.

Erzurumspor, bir sonraki lig maçında 'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında 'nü konuk edecek.

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