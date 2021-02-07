BB. Erzurumspor Kayserispor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

BB. ERZURUMSPOR 10 KİŞİ KALDI!

Erzurumspor, 28. dakikada Aatif Chahechouhe ile öne geçti. Ev sahibi ekip, 34. dakikada Yaw Ackah'ın çift sarı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



Kayserispor, 72. dakikada İlhan Parlak ile skora eşitliği getirdi. Aatif Chahechouche, Kayserispor'a karşı ilk 11 başladığı 10 resmi maçta 8 gol attı. Bu sonucun ardından Erzurumspor 22, Kayserispor ise 24 puana yükseldi.

Erzurumspor, bir sonraki lig maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.