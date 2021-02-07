Son dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile karşılaştığı maçın ilk yarısında sakatlanan Luiz Gustavo, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedavisine başlanan Brezilyalı yıldız, Galatasaray derbisinde sahadaki yerini alamadı. Yıldız orta saha oyuncusunun son durumu belli oldu.



BEKLENENDEN KÖTÜ SONUÇLANDI!

Fenerbahçe'den alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.