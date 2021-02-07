Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Son dakika: 'de yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak

'de şoku yaşanıyor. Brezilyalı futbolcuya yapılan kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı ve yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 14:24 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 15:07
Son dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak

'nin ile karşılaştığı maçın ilk yarısında sakatlanan , oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedavisine başlanan Brezilyalı yıldız, derbisinde sahadaki yerini alamadı. Yıldız orta saha oyuncusunun son durumu belli oldu.

BEKLENENDEN KÖTÜ SONUÇLANDI!
Fenerbahçe'den alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.

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