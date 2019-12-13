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13 Aralık 2019, Cuma
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kupa töreninde

Erkan Sözeri kupa töreninde

BB Erzurumspor’u zirveye oynatan Teknik Patron , Okullar arası maçlarını izledi. Sözeri, şampiyon olan ’nun kupasını verdi. 2019-2020 Faaliyet Programında yer alan Ortaokullar arası Küçükler il birinciliği maçları sona erdi.

Gençlik ve ile Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptıkları maçlarına 14 okul katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sentetik Sahalarında oynanan maçlar sonunda şampiyon belli oldu.

Şampiyonluğu kazanırken, ikinci, Süheyla Sıtkı Alp Ortaokulu üçüncü oldu. Faik Güngör Ortaokulu ise dördüncü sırada yer aldı.

ŞAMPİYON'UN KUPASI ERKAN SÖZERİ'DEN
ve Spor İl Müdürlüğü Müdürü ve okul yöneticileri ile birlikte küçükler maçlarını izleyen BB Erzurumspor Teknik Direktörü , şampiyon olan 23 Nisan Ortaokulu'nun kupasını verdi. İkinci olan Şükrüpaşa Ortaokulu'na ise kupasını GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses verirken, diğer kupa ve madalyaları okul yöneticileri verdi.

ERKAN SÖZERİ SEVGİ ÇEMBERİNDE
Tertip Komitesini Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Servisinden Serhat Celil Yücel, Muhammet Mavibaş, Buket Sendik, antrenörler Fetullah Demir ve Yücel Karakoç ile Milli Eğitim İl Müdürlüğünden Zeyit Palabıyık'ın üstlendiği küçükler futbol maçlarında geleceğin yıldızları Erzurumspor'u zirveye oynatan Teknik Direktör Erkan Sözeri'ye yoğun ilgi gösterdi.

SÖZERİ: BENİM İÇİN BÜYÜK KEYİFTİ
Küçük futbolcuların sevgi çemberi ile karşılaşan tecrübeli teknik adam oldukça mutlu anlar yaşadı.
Dadaşların Teknik Patronu, "Bu soğuk havada top koşturan çocukları kutluyorum. Kupa törenine katılmak ve onlara kupa vermek bu soğuk Erzurum kış gününde benim içinde büyük bir keyifti. Katılan takımları kutluyorum. Gruplara gidecek olan ekiplere başarılar diliyorum" dedi.

  1. 13.12.2019
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