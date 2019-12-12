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12 Aralık 2019, Perşembe
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1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

1. Lig'de 15. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında Altay, sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

19.00 Altay- (Menemen İlçe)

14 ARALIK CUMARTESİ:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor ( Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt )

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor ( 5 Ocak )

15 ARALIK PAZAR:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor ( Atatürk)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova )

  1. 12.12.2019
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