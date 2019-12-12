TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında Altay, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
14 ARALIK CUMARTESİ:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15 ARALIK PAZAR:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
- 12.12.2019
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Son 4 maçta kazanamadı
Toplam 1
Yorum
mehmet 2010-2011 sezonu mustafanin eskisehire attığı nizamı gölu vermeyen fb taraftarı saibeli bir hakem değil mi? sampiyonluğu gitmesine neden _
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Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
ercisli hani sizin liginizdi hani yabancı futbolcu serbest olsa başarı glirdi hani avrupalıydınız rezil olmak içinmi bu kadar borçlandınız
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 5
Yorum
Ahmet Fatih Terim maçtan sonra sorumlu benim diye açıklama yapmış doğrudur o zaman gereğini yaparsın?
TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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