Erzurumspor'da 4 aday var

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, takımın yeniden Süper Lig'e çıkarmak için en iyi şekilde mücadele edeceklerini vurgulayıp, camiaya umut verdi. Başkan Üneş, yeni sezon öncesinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından 4 tane yerli teknik direktör adayı üzerinde yoğunlaştıklarını da açıkladı. Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan mavi-beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları erken başladı.

KONTRATI GEREĞİ AYRILDI

Dadaş'ta Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme gereği yolların ayrılması üzerine gözler takımın başına geçecek yeni hocaya çevrildi. Üneş, bir basın toplantısı düzenleyerek merak edilen sorulara yanıt getirdi. Erzurumspor Başkanı Üneş, 4 yerli teknik direktörle görüştüklerini belirterek, "Teknik direktör çalışmalarına başladık. 4 hocayla görüştük. Bayramdan sonraya kalma ihtimali var. Biz tamam dersek hemen gelecek olanlar var. Türkiye'yi çok iyi bilen en doğru hocayı seçmeye çalışacağız" diye konuştu.

'KALSAYDIK DEVAM EDECEKTİK'

Hamza Hamzaoğlu'na verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Hüseyin Üneş, Süper Lig'de kalsalardı tecrübeli çalıştırıcıyla devam edeceklerini söyledi. Başkan Üneş, "Hamza hocayla yaptığımız sözleşme gereği çalışmayacağız. Eğer ligde kalsaydık devam edecektik" ifadelerini kullandı.

'KALMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIK'

Hüseyin Üneş, Spor Toto Süper Lig'e geri döneceklerini iddia ederek, ligde kalmak için çok çabaladıklarının altını çizdi. Üneş, "İyi ve kötü oynayıp kaybettiğimiz maçlar oldu. Süper Lig'de kalmak için çok çabaladık" dedi.