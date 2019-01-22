BB Erzurumspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
22 Ocak 2019, Salı
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BB Erzurumspor'da maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

, 'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Erzurum temsilcisinin Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldığı belirtildi.

Mavi-beyazlı futbolcuların, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sakatlığı bulunan Arsen Khubulov'un antrenmanda takımdan ayrı koştuğu aktarıldı.

, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 22.1.2019 15:11
  2. Güncelleme: 22.1.2019 15:42
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