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Haberler Dünya Kupası Mısır 2. yarıda Salah ile geri döndü!

Mısır 2. yarıda Salah ile geri döndü!

Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:01
Mısır 2. yarıda Salah ile geri döndü!

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Mısır, Yeni Zelanda'yı 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Mısır'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Mostafa Zico, 67. dakikada Mohamed Salah ve 82. dakikada Mahmoud Trezeguet kaydetti.

Yeni Zelanda'nın tek golü ise 15. dakikada Finn Surman'dan geldi. Bu galibiyetle puanını 4'e çıkaran Mısır, grupta ilk sıraya yükseldi. 1 puanda kalan Yeni Zelanda ise son sıraya geriledi.

Gruptaki son maçlarda Mısır, İran ile; Yeni Zelanda ise Belçika ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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