Mısır 2. yarıda Salah ile geri döndü!

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Mısır, Yeni Zelanda'yı 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Mısır'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Mostafa Zico, 67. dakikada Mohamed Salah ve 82. dakikada Mahmoud Trezeguet kaydetti.

Yeni Zelanda'nın tek golü ise 15. dakikada Finn Surman'dan geldi. Bu galibiyetle puanını 4'e çıkaran Mısır, grupta ilk sıraya yükseldi. 1 puanda kalan Yeni Zelanda ise son sıraya geriledi.

Gruptaki son maçlarda Mısır, İran ile; Yeni Zelanda ise Belçika ile karşılaşacak.

Yeni Zelanda 1-3 Mısır | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Finn Surman, köşe vuruşunda çok iyi yükseldi ve Yeni Zelanda'yı 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/qNc4fOr9BD — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026

⚽️ Mısır aradığı golü Mostafa Zico'yla buldu ve skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/KREomo56MK — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026

⚽️ Mısır, kaptanı Mohamed Salah'la geri döndü. Usta ayak yine klasikleşen gollerinden birini attı. 2-1. pic.twitter.com/CFqAylDtwU — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026